أقوى وأطول سيارة ليموزين رئاسية فى العالم.. فيديو

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في جولة بسيارة "آوروس" الجديدة، المعروفة ضمن مشروع "كورتيج" الروسي، حيث قادها الأخير بنفسه.





وبحسب "روسيا اليوم"، تتمتع هذه السيارة بمواصفات مذهلة، كونها السيارة الخاصة لـ بوتين، فى إطار ذلك نستعرض أبرز المواصفات عن الليموزين الأسطورية.





1- تأتي تسميتها "آوروس" Aurus من الكلمة اللاتينية Aurum، والتي تعني الذهب بالإضافة إلى كلمة rus وتعني روسيا.





2- تم صناعتها لتصبح ضمن مشروع سيارات "كورتيج" الروسية التي يتنقل فيها الرئيس الروسي.





3- هي سيارة روسية الصنع من الدرجة الأولى، تم تصنيعها ضمن مشروع سيارات "كورتيج" الروسي المخصصة للرئيس بوتين، حيث قام معهد NAMI عام 2013 بتطوير المشروع لنقل ومرافقة كبار المسؤولين في الدولة.





4- قام بوتين بأول رحلة خارجية له بالسيارة في هلسنكي كجزء من القمة الروسية-الأمريكية في 16 يوليو 2018.





5- يبدأ سعر السيارة الواحدة من 10 ملايين روبل (160 ألف دولار أمريكي) فما فوق.





6- تمتلك السيارة محرك تيربو 12 سلندر بقوة 850 حصانا.





7- تحتوي على "جير"(ناقل سرعة) أوتوماتيكي بـ9 سرعات بتصميم روسي.





8- يبلغ طول السيارة 6620 مم، وهي أكبر سيارة رئاسية في العالم.





9- مدرعة بالكامل ويبلغ وزها ستة أطنان ونصف الطن.





10- تبلغ السرعة القصوى لها 160 كم/ساعة.