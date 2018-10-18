ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط سيارة نقل محملة بـ2.5 طن بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم بقناة السويس .. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بمنفذ الرسوم الجمركى.

نجحت الخدمات الأمنية المعينة بمنفذ الشاحنات الجمركى من ضبط المدعو/ هانى . ح. ع - مواليد 1985 –سائق - مقيم بحى الزهور ببورسعيد، حال قيادته السيارة رقم "12667 نقل بورسعيد " محملة بمخلفات بلاستيكية، وأخفى ضمن حمولتها كمية كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وزنت 2,5 طن مخبأة أسفل حمولة السيارة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظورة والممنوعة وجرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وذلك من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.
ضبط سيارة نقل محملة بـ2.5 طن بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم بقناة السويس .. صور
ضبط سيارة نقل محملة بـ2.5 طن بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم بقناة السويس .. صور

ترشيحاتنا

مقتل مدرس على يد فكهاني أخذا بالثأر في مغاغة

وليد ازارو يصدم الأهلى ويعلن رغبتة فى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

الأرصاد تحذر من موجة غير مستقرة تضرب البلاد ابتداء من الاثنين المقبل

أم تلقى بطفلها فى الشارع بعد وفاته لتناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية

رسميا.. جهاد جريشة خارج قائمة الحكام في بطولة كأس العالم للأندية

بوتين يحذر: الإرهابيون يحتجزون رهائن أجانب في سوريا

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا لـ نادى الزمالك

إيداع قاتلة طفلها بالمقطم مستشفى للصحة النفسية

النائب العام يحيل العضو المنتدب لشركة تراي أوشن للبترول و2 آخرين إلى الجنايات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور

وزيرتا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون بشأن علاج الإدمان.. صور

افتتاح محطة المرج الجديدة نهاية 2018 بتكلفة 750 مليون جنيه.. صور

فيديو

سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو
محمد عز العرب: 2018 عام تطور العلاقات المصرية الروسية.. فيديو
البورصة: إتاحة تجديد البيانات للمصريين بالخارج من خلال جواز السفر.. فيديو
ننشر توصيات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء .. فيديو
مروى اللبنانية تطرح أغنية بدك مني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟