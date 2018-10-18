ضبط سيارة نقل محملة بـ2.5 طن بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم بقناة السويس .. صور

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بمنفذ الرسوم الجمركى.
نجحت الخدمات الأمنية المعينة بمنفذ الشاحنات الجمركى من ضبط المدعو/ هانى . ح. ع - مواليد 1985 –سائق - مقيم بحى الزهور ببورسعيد، حال قيادته السيارة رقم "12667 نقل بورسعيد " محملة بمخلفات بلاستيكية، وأخفى ضمن حمولتها كمية كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وزنت 2,5 طن مخبأة أسفل حمولة السيارة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظورة والممنوعة وجرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وذلك من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.