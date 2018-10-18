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أخبار العالم

ضاحي خلفان ينعى الرئيس السودانى السابق سوار الذهب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:49 م
صدى البلد
منار نور
نعى ضاحي خلفان قائد شرطة دبى الأسبق، الرئيس السودانى السابق سوار الذهب الذى توفى صباح اليوم بالمستشفى العسكري في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز الـ83 عاما.

وكتب "خلفان" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "رحم الله الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان سوار الذهب استلم السلطة في السودان عقب انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بالرئيس جعفر نميري بوصفه أعلى قادة الجيش، وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات قبل أن يسلم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

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