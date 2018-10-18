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محافظات

حملة لرفع مخلفات النخيل بمدينة موط بالوادي الجديد..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:29 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بأنه يجرى حاليا تنفيذ حمله لرفع مخلفات النخيل وإزالة الزروب والسياج المبنى بجريد النخيل بمدينة موط وجميع قرى مركز الداخلة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدا عن الكتلة السكنية لما تسببه من أخطار فى حالة اندلاع الحرائق.

وأضاف رئيس المركز أنه تم توجيه انذارات لعدد 30 مزرعة بمحيط مدينة موط وذلك لرفع المخلفات الزراعية وتنظيف الحقول بطريقه امنه , مشيرا الي انه تم الدفع بلجان بكافة قرى المركز للمرور على الحقول وانذار المخالفين من المزارعين تمهيدا لتحرير محاضر قانونيه ضدهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع مخلفات النخيل وإزالة الزروب والسياح المبنى بجريد النخيل تجنبا لتكرار نشوب الحرائق.
حملة لرفع مخلفات النخيل بمدينة موط بالوادي الجديد..صور
حملة لرفع مخلفات النخيل بمدينة موط بالوادي الجديد..صور
حملة لرفع مخلفات النخيل بمدينة موط بالوادي الجديد..صور
حملة لرفع مخلفات النخيل بمدينة موط بالوادي الجديد..صور
حملة لرفع مخلفات النخيل بمدينة موط بالوادي الجديد..صور
حملة لرفع مخلفات النخيل بمدينة موط بالوادي الجديد..صور
حملة لرفع مخلفات النخيل بمدينة موط بالوادي الجديد..صور
حملة لرفع مخلفات النخيل بمدينة موط بالوادي الجديد..صور

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