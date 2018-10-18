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رياضة

فيفا يهنئ مصر بعد التتويج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:01 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو الحلوانى
هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " المنتخب الوطنى للشباب لكرة الصالات بعد تتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة أوليمبياد الشباب بالأرجنتين.

وأشد الاتحاد الدولى بالأداء المصرى طوال فاعليات البطولة ونجاحه فى تحقيق المزيد من النتائج المميزة.

وتوج منتخب كرة القدم للصالات ببرونزية أولمبياد الشباب بالأرجنتين، بعد الفوز على الأرجنتين ٥-٤ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان منتخب كرة الصالات قد خسر أمام نظيره الروسى بنتيجة 3/1 خلال المباراة التى جمعتهما بالدور قبل النهائى للأولمبياد، كما خسر منتخب الأرجنتين أمام البرازيل فى نفس الدور بنتيجة 2/3.
فيفا يهنئ مصر بعد التتويج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

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