ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصطفي بكري يروي أهم تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لروسيا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفي بكري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي روسيا جيدة وأجرى خلالها مباحثات هامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسئولين الروس.

وأوضح بكري خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد" أن الزيارة شهدت العديد من النتائج الهامة، علي رأسها التوقيع علي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين، والتي قام عنها الرئيس السيسي أنها سوف تفتح آفاقا غير مسبوقة في التعاون بين البلدين.

وأشار الإعلامي، إلي أن الرئيسين اتفقا علي إعلان 2020 كعام ثقافي بين مصر وروسيا، وقد تحدث الرئيس عن المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس قائلا"أنه سيتم ضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وستؤمن المنطقة بـ 35 فرصة عمل جديدة".

ترشيحاتنا

تشيلسي يوجه ضربة قوية لـ ريال مدريد بسبب هازارد

بوتين يحمل أمريكا مسئولية اختفاء خاشقجي

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

رسميا.. أمبرو الإنجليزية ترعى قميص الأهلى 3 سنوات مقبلة

أزارو .. النجم الذى قهر السخرية فى مصر وأصبح هدف كبار أندية أوروبا

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

وزير التعليم العالي: تكليف رئاسي بإجراء امتحانات إلكترونية موحدة بالجامعات

قصة المشير الراحل سوار الذهب.. خامس رئيس سوداني وتخلى عن الحكم برضاه

فيفا يهنئ مصر بعد التتويج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

مارادونا يرفض لقاء بوتين لسبب صادم

أميرة جمال لـ صدى البلد: انتمائي الكروي سر.. وأتمنى انتهاء خلافات جماهير الأهلي والمصري..فيديو

روسيا تبحث عن سر مصر في تجاوز الأزمات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

فيديو

مصطفى خليل: مصر منفذ مهم للسلع والمنتجات الروسية.. فيديو
ولي أمر يعاني من طلبات المدارس: عايزين فاصوليا وعدس.. فيديو
ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية مدعمة في الخانكة.. فيديو
البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو
أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟
loading...