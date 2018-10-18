مصطفي بكري يروي أهم تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لروسيا

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي روسيا جيدة وأجرى خلالها مباحثات هامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسئولين الروس.



وأوضح بكري خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد" أن الزيارة شهدت العديد من النتائج الهامة، علي رأسها التوقيع علي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين، والتي قام عنها الرئيس السيسي أنها سوف تفتح آفاقا غير مسبوقة في التعاون بين البلدين.



وأشار الإعلامي، إلي أن الرئيسين اتفقا علي إعلان 2020 كعام ثقافي بين مصر وروسيا، وقد تحدث الرئيس عن المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس قائلا"أنه سيتم ضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وستؤمن المنطقة بـ 35 فرصة عمل جديدة".