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أخبار العالم

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: إيران تجند الأطفال وتشركهم بحروب خارجية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:27 م
نيكي هيلي
نيكي هيلي
أ ش أ
قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن نيكي هيلي، إن الحكومة الإيرانية تستغل الأطفال في القتال لفرض سطوة النظام، لافتة إلى أن ميليشيات "الباسيج" الإيرانية، تجند أطفالًا وتشركهم بالقتال في حروب خارجية.

وقالت هيلي - في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، وأوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس - إن الدول التي تتعامل مع حكومة إيران بوصفها "حكومة طبيعية"، تغفل عن أن هذه الحكومة "لا تعمل على رفاهية مواطنيها، وإنما تستغل أطفالهم في القتال لفرض سطوة النظام ونفوذه".

وأوضحت، أن الأطفال الذين يتم تدريبهم وتسليحهم في "الباسيج" ، يبلغون أحيانًا 12 عامًا، ويتم إلحاقهم بالحرس الثوري للقتال في حروب خارجية، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن بلادها توصلت مؤخرًا لبعض مصادر تمويل "الباسيج"، وبناءً عليه، قامت بتوقيع عقوبات على 20 مؤسسة تمول هذه الميليشيات.

وشددت على أن واشنطن تعتبر أي مؤسسة غير إيرانية تتعامل مع تلك المؤسسات المشمولة بالعقوبات متورطة في سفك دماء الأطفال في سوريا وغيرها.
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