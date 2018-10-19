الجيش في أسبوع.. وزير الدفاع يبحث مع نظيره القبرصي التعاون العسكري.. تدريبات عسكرية مصرية مع السعودية وروسيا.. مقتل 450 إرهابيا بسيناء.. وقائد الجوية: نمتلك القدرة الكافية لحماية الأمن القومي المصري

حصاد القوات المسلحة..

وزير الدفاع يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون العسكري

القائد العام: مصر ستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية

القوات المصرية والسعودية تنفذ تدريبات عسكرية غير تقليدية في تبوك 4

مصر وروسيا تجريان التدريب المشترك حماة الصداقة 3 بمشاركة وحدات من المظلات

قائد القوات الجوية: نمتلك القدرة الكافية لحماية الأمن القومي المصري

المتحدث العسكري: مقتل 450 إرهابيا في سيناء وننفذ 310 مشروعات بسيناء بتكلفة 195 مليار جنيه

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أبرز ما نشر عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الدفاع القبرصي، لبحث تعزيز التعاون العسكري، فيما أكد القائد العام أن مصر ستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية.من جهة أخرى، نفذت القوات المصرية والسعودية التدريب العسكري المشترك "تبوك 4" وذلك في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، فيما أجرت مصر وروسيا تدريبات عسكرية مشتركة "حماة الصداقة 3"، بمشاركة وحدات من المظلات.فيما صرح الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية بأن القوات الجوية تمتلك القدرة الكافية لحماية الأمن القومي المصري، فيما صرح العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن عناصر الجيش والشرطة نجحوا في قتل 450 إرهابيا في سيناء منذ انطلاق العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي " سافاس أنجليديس "وزير دفاع جمهورية قبرص والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ، كما تم بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.من جانبه أكد القائد العام على عمق الروابط الراسخة التى تجمع بين مصر وقبرص معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك وأشاد وزير الدفاع القبرصى بالتطور المستمر فى العلاقات العسكرية المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين فى العديد من المجالات.احتفلت القوات المسلحة بتخريج 7 دورات لكوادر الدارسين الوافدين من 38 دولة افريقية بواقع 147 وافدًا بعد أن أتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.وألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة استعرض خلالها أنشطة ومجالات التعاون في إعداد وتأهيل الدارسين الوافدين من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي توفير الإمكانات اللازمة لزيادة آفاق التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة ونقل وتبادل الخبرات التخصصية في العديد من المجالات.أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات المختلفة بدءا من استقبال الدارسين مرورًا بالتخصصات المختلفة التى تم التدريب عليها نظريًا وعمليًا وفقًا لأحدث التكتيكات والنظم التعليمية داخل المنشآت والمراكز التدريبية بالقوات المسلحة.وقدم أقدم الدارسين الوافدين الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من علوم وخبرات داخل المنشآت والمعاهد التعليمية والتي تعينهم علي الوفاء بمهامهم في خدمة شعوبهم وأوطانهم.وأشاد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بالتعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الإفريقية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة علي دعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات.وألقى اللواء أ.ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نقل فيها تهنئته للدارسين الوافدين بعد إتمام فترة دراستهم، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية حريصة علي دعم وتعزيز آفاق التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة التي تربطها مع نظائرها بكل دول القارة الإفريقية وتوفير الإمكانات لصقل مهارات الدارسين الوافدين وإكسابهم الخبرات العلمية والمهارية في التخصصات المختلفة وأن مصر كانت وستظل ترحب بإنضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية.وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج علي الوافدين الأفارقة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الإفريقية يأتي ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتنمية العلاقات وأواصر الصداقة المصرية الأفريقية.قال الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، إن انتصار السادس من أكتوبر 1973، سيظل يحتل مكانة فريدة وعلامة بارزة في تاريخ مصر المعاصر، حيث إنه يلقي بأضواء كاشفة على عظمة مصر وبسالة شعبها، موضحا أن القوات الجوية كان لها دور بارز في الحرب، حيث إنها قامت بتوجيه ضربات قاصمة في عمق العدو، فأصابته بالشلل، وقامت بتمهيد الطريق العبور العظيم للقوات المسلحة.وأكد «حلمي»، خلال مؤتمر صحفي له مع المحررين العسكريين بمناسبة عيد القوات الجوية، أن معركة «المنصورة الجوية»، والتي تعتبر أطول معركة جوية في التاريخ الحديث، معركة الخمسين دقيقة والتي اشترك فيها أكثر من 150 طائرة من الجانبين، لقنت العدو الإسرائيلي درسا قاسيا وفقد العدو 18 طائرة حينها.قال الفريق محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية، إن حرب السادس من أكتوبر المجيدة هى المرحلة الفاصلة فى تاريخنا العسكرى المعاصر والتى كان من دروسها المستفادة ضرورة التطوير والتحديث فيما يخص «الفرد المقاتل - الطائرات - المعدات - القواعد الجوية والمطارات والمنشآت الأخرى»، وتسعى القوات الجوية كأحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة باستمرار للتطوير.وصلت عناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية إلى مصر ، حيث تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية والروسية فعاليات التدريب المشترك "حماة الصداقة –3"،والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية حاليًا حتى 26 أكتوبر الجارى بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات.ويشتمل التدريب المشترك، على العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة ، وتنفيذ العديد من أشكال الرمايات غير النمطية ، والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقًا لأرقى النظم التدريبية الحديثة ، كذلك تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين.وتم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة ، بما يساهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.جدير بالذكر، أن بداية انطلاق تدريب حماة الصداقة لأول مرة كان عام 2016 بمصر، ثم نفذ بدولة روسيا عام 2017، والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية، تنفيذ التدريب المشترك "تبوك4"، بمشاركة القوات البرية لكلا البلدين، والذي تجرى فعالياته بالمنطقة الجنوبية العسكرية.بدأت الفعاليات بعقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لدى الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية تم التخطيط والإعداد لها.ونفذت القوات المشاركة العديد من التمارين القتالية خلال مراحل التدريب الأساسية، حيث قامت القوات بتنفيذ عدد من طوابير التدريب التكتيكية، والرمايات التقليدية وغير التقليدية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من أوضاع الرمي المختلفة والتى أظهرت مدى الكفاءة والمهارة والتجانس الذى تتمتع به القوتين أثناء تنفيذ التدريبات، والدقة والسرعة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة، إلى جانب الارتقاء بالمستوى البدنى واللياقة البدنية والتدريب على المهارات الأساسية فى الميدان واستغلال طبيعة الأرض.وأكدت المرحلة الأولية للتدريب، تميز العناصر المشاركة، لدرجة أظهرت مدى ما وصلت إليه من مستوى راقٍ ومنتظم خلال تنفيذها الأعمال القتالية المختلفة، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي عالٍ لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد أمن واستقرار الدولتين الشقيقتين.قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن عناصر قوات إنفاذ القانون قامت باستهداف قيادات العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء بالإضافة إلى تدمير كافة البؤر الإرهابية والبنية التحتية الخاصة بتلك العناصر.وعن نتائج العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، أوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أنه تم قتل أكثر من 450 إرهابيا وتدمير أكثر من 1200 عبوة ناسفة وحوالى 900 عربة و1000 دراجة نارية منذ بدء العملية العسكري الشاملة كما تم اكتشاف وتدمير 240 مزرعة للنباتات المخدرة و ما يقرب من 118 طن مواد مخدرة و24 مليون قرص مخدر، موضحا أن الحفاظ على حياة المدنيين هو السبب الرئيسى لإطالة أمد المعركة فى شمال ووسط سيناء، وشدد «الرفاعي» على أن القوات المسلحة ملتزمة بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على المعايير الخاصة بحقوق الإنسان أثناء تنفيذها العمليات العسكرية كاشفا أن القوات الجوية تقوم بضرباتها خارج التجمعات السكنية للحفاظ الكامل على حياة المدنيين والمنشآت المدنية.وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتنفيذ 310 مشروعات بسيناء بتكلفة 195 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 145 مشروعا وجار تنفيذ 165 مشروعا، وبلغ صرف التعويضات لأهالى المنطقة الحدودية العازلة برفح أكثر من مليار و380 مليون جنيه.