شاهد.. مايا دياب تسقط على الأرض خلال تسجيل نور العين









تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير الفنانة اللبنانية مايا دياب، تظهر فيها كواليس تصوير كلبيها الأخير "يا نور العين"، التي أعادت به غناء كليب الهضبة عمرو دياب الشهير "نور العين".وظهرت مايا دياب في الفيديو تسقط على الأرض بعدما اختل توازنها وهي تقف على حافة مظلة خشبية ترتفع مترا عن الأرض.كانت الفنانة اللبنانية مايا دياب، أعادت غناء أغنية الهضبة عمرو دياب "يا نور العين"، مع النجم العالمى مسارى، ومغنى الراب الأمريكي فرنش مونتانا، بتوزيع جديد وطرحت الأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وحققت 2.5 مليون استماع.أغنية "نور العين" طرحها عمرو دياب ضمن الألبوم الذي يحمل نفس الاسم عام 1996، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوي، وتوزيع حميد الشاعري.