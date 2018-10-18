ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد يوسف: أزارو وكوليبالي ينتظمان في مران الأهلي.. غدا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الثنائي المغربي، وليد أزارو والمالي ساليف كوليبالي، سينتظمان في تدريبات الفريق، غدًا الجمعة، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أمم إفريقيا — الكاميرون 2019.

وكان أزارو قد تواجد ضمن قائمة منتخب بلاده التي خاضت مباراتي جزر القمر. في حين تواجد كوليبالي مع مالي في مواجهتي بورندي، وذلك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة.

وأوضح يوسف، أن ساليف كوليبالي وصل القاهرة أمس، لكن الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، فضل منحه راحة من التواجد في مران اليوم، بسبب الإجهاد.

ويواصل الأهلي تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
loading...

ترشيحاتنا

أمريكا تمهل السعودية أياما للرد على اختفاء خاشقجي

غموض حول مقتل سائح في جزيرة الرعب التايلاندية

تامر عبد المنعم يظهر في لوك جديد مغازلا طليقته.. نقص وزنه كثيرا

هيئة الاستعلامات: مصطفى النجار ليس محبوسا.. ولا علم للسلطات بمكان هروبه

والدة الطفلة المعجزة تكشف كواليس حمل ابنتها الرضيعة في جنين..فيديو

شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور

رسميا.. أمبرو الإنجليزية ترعى قميص الأهلى 3 سنوات مقبلة

شاهد.. مايا دياب تسقط على الأرض خلال تسجيل نور العين

موعد مباراة مصر وتونس بالتصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة

شهيد لقمة العيش..محمد عادل سائق ودع الحياة مذبوحا فى الإسماعيلية

بوتين يحمل أمريكا مسئولية اختفاء خاشقجي .. فيديو

بريطانيا تستعد لـ قنبلة الثلج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

فيديو

وادي دجلة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على المقاولون العرب.. فيديو
شاهد.. عالم مصرى يصمم ربوت للسير على سطح القمر وإلتقاط الصور
ابراهيما يتقدم بالهدف الأول لوادي دجلة في شباك المقاولون..فيديو
تمارين الضغط تنقذ رئيس وزراء إثيوبيا من الاغتيال على يد الجيش .. فيديو
جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟