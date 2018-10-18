محمد يوسف: أزارو وكوليبالي ينتظمان في مران الأهلي.. غدا

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الثنائي المغربي، وليد أزارو والمالي ساليف كوليبالي، سينتظمان في تدريبات الفريق، غدًا الجمعة، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أمم إفريقيا — الكاميرون 2019.



وكان أزارو قد تواجد ضمن قائمة منتخب بلاده التي خاضت مباراتي جزر القمر. في حين تواجد كوليبالي مع مالي في مواجهتي بورندي، وذلك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة.



وأوضح يوسف، أن ساليف كوليبالي وصل القاهرة أمس، لكن الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، فضل منحه راحة من التواجد في مران اليوم، بسبب الإجهاد.



ويواصل الأهلي تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.