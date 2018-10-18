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فن

إليسا في ورطة بعد عودة نجوى كرم إلى روتانا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
سعيد فراج
أثار اللقاء الأخير الذي جمع بين شمس الأغنية العربية نجوى كرم وسالم الهندي مدير عام شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وردود أفعال الكثيرين.

وأشار عدد من النشطاء إلى أن إليسا أصبحت في ورطة مع شركة روتانا بعد عودة اثنين من أقوى أعدائها، بدأت بعودة نوال الزغبي للشركة بعد غياب سنوات وتستأنف بعودة نجوى كرم، في ظل الحرب القوية بين اليسا والنجمتين (نجوى ونوال).

وترتب على عودة نجوى كرم إلى روتانا اشتعال النزاع مرة أخرى بينها وبين اليسا انتهت بحدوث قطيعة إلكترونية بينهما والغاء متابعة كلا منهما للآخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نجوى كرم كانت تتجاهل التعليق على خلافاتها مع اليسا، فظهرت قبل فترة في حلقة مع الاعلامي نيشان أكدت فيها ترفعها عن تلك الخلافات، موجهة رسالة لاليسا قائلة: "أنتي مش هتاخدي من جمهوري ولا أنا"، متهمة أياها بالمادية.
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