نجمة SNL بالعربى: تعرضت للتنمر فى طفولتى..فيديو

روت الفنانة يارا فهمى، نجمة SNL بالعربى، إنها تعرضت للتنمر عندما كانت صغيرة بسبب زيادة وزنها، مشيرة إلى أنها كانت لديها تخوف كبير من خوض تجربة التمثيل.



وأضافت "فهمى" خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سى بى سى"،:"إشتغلت كول سنتر بعد تخرجى لمدة عام قبل أن التحق بفريق SNL بالعربى".



وأشارت إلى أنها لم تجد نفسها فى مهنة غير التمثيل، وبالفعل تقدمت لإختبارات SNLبالعربى وتم قبولى.