ضبط 37 قطعة حشيش قبل ترويجها بدمنهور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من إحباط ترويج 37 قطعة حشيش ضبطت بحوزة تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات بدمنهور.



وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كلًا من : محمد م ع 22 سنة عاطل ، إسلام ا ك 23 سنة عاطل سبق إتهامه في ( 2 ) قضية. ومقيما شبرا قسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي .



و بتقنين الإجراءات قامت مأمورية إستهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور .. وبحوزة الأول ( 25 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 100 ) جرام ، مبلغ 750 جنيهًا ، هاتف محمول..وبحوزة الثاني ( 12 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 75 ) جرام ، مبلغ 450 جنيهًا ، هاتف محمول .



و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط " بقصد الإتجار " والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما .. وتحرر المحضر اللازم قسم دمنهور وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.