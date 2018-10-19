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فن

رحمة تجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد انفصالهم إلكترونيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
سمر سعد
تنتظر الفنانة هنا شيحة والفنان أحمد فلوكس غدا السبت عرض مسلسل " نصيبى وقسمتك " واللذان يقدمان من خلاله حلقات " قصة رحمة " وهي عبارة عن 5 حلقات مختلفة تماما عن باقى القصص التى عرضت فى الأيام الماضية .

ويعتبر مسلسل نصيبى وقسمتك أولى المسلسلات التى جمعت بين هنا شيحة وأحمد فلوكس خاصة بعد انتشار خبر انفصالهم .

وتفاجئ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بقيام الفنانة هنا شيحة بحذف صورها التي تظهر فيها مع الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وبالتزامن مع تصرف هنا شيحة السابق ذكره، قام أحمد فلوكس بنفس الفعل وحذف صوره التي يظهر فيها مع «هنا»، والتي كان قد شاركها عبر حسابه الرسمي على انستجرام الذي دشنه مؤخرًا، ما جعل الكثير من نشطاء السوشيال ميديا يرددون شائعات حول انفصال إلكتروني حدث بين الثنائي.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتشار خبر تحضير «هنا وفلوكس» لحفل زفافهما، الذي بات مؤكدًا خلال الفترة الأخيرة في ظل تهاني عدد من نجوم الوسط الفني لهما.
رحمة تجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد انفصالهم إلكترونيا
رحمة تجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد انفصالهم إلكترونيا
رحمة تجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد انفصالهم إلكترونيا
رحمة تجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد انفصالهم إلكترونيا
رحمة تجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد انفصالهم إلكترونيا
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