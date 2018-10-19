استعدادات مكثفة بمطاري القاهرة وشرم الشيخ لانعقاد مؤتمر الشباب

يشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة قبل انعقاد مؤتمر شباب العالم، والذي يقام بداية الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .





ويستعد مطار القاهرة، وحتى انتهاء المؤتمر لاستقبال الوفود المشاركة وحتى موعد مغادرتها، وفقا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، للعاملين بمطاري القاهرة وشرم الشيخ بضرورة التنسيق الكامل لاستقبال ضيوف المؤتمر ، وإزالة أي عقبات لهم اثناء الاستقبال او التوديع بصالات المطار ، والتنسيق مع كل الجهات العاملة بالمطار للعمل على سرعة انهاء الاجراءات.





من جانبها قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتحديد خطوط سير الوفود المشاركة في المؤتمر ، والتي تصل من مختلف دول العالم ، وتم التنسيق في إدارة العلاقات العامة واختيار الفرق التي تتوالي استقبال الوفود ، وإنهاء اجراءات وصولها ثم انتقالها الي صالات السفر الداخلية ، وانهاء اجراءات سفرها على رحلات المتجهة إلى شرم الشيخ.





وقالت مصادر بالمطار، إن الشركة المسئولة عن تنظيم المؤتمر قامت بعمل جولة بالمطار وتم تحديد أماكن اللافتات المخصصة للمؤتمر والتي يتم وضعها داخل صالات السفر والوصول ، لتوعية الركاب بأهمية المؤتمر وتحقيق اكبر انتشار للحدث.





وأشارت المصادر إلى قيام شركة الميناء بإعادة طلاء واجهات المطار ، وخاصة مباني الركاب داخل أرض المهبط ، والانتهاء من التوسعات التي نفذتها وتزيين الصالات ، وسيتم تخصيص كاونترات للمؤتمر وعليها شعاره .





كما يقوم وفد من الشركة القابضة للمطارات بالتوجه إلى مطار شرم الشيخ ، لمتابعة آخر استعدادات المطار لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر ، والتي تصل جميعها إلى المطار هناك ، سواء برحلات مباشرة أو عن طريق الرحلات الداخلية بأسطول مصر للطيران.



