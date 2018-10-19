عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو

قالت عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تم توقيع بروتوكولين هامين مع وزارة التضامن الاجتماعي، أحدهما خاص بحماية حق الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر، عن طريق إنشاء مآوى لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.





وأضافت العشماوي خلال تقرير عرضته فضائية "دريم" ببرنامج "نهائية الأسبوع"، اليوم الجمعة، أن البروتوكول الثاني خاص بالأطفال بلا مآوى، المعرضين لخطر الوقوع فريسة الاتجار بالبشر.



