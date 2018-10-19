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أخبار العالم

لإنقاذ الاقتصاد.. أردوغان يقترح قانونا لزيادة ضرائب الوقود والقيمة المضافة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:52 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم مشروع قانون للبرلمان التركي لزيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الوقود بنسبة 20%.

وبحسب تقرير لوزارة الخزانة والمالية التركية فسجلت إيرادات الميزانية خلال شهر سبتمبر 2018 زيادة قدرها 27.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل 61.1 مليار ليرة تركية، بينما سجلت المصروفات أيضًا زيادة قدرها 23.3% لتصل إلى 67 ليرة تركية، كما سجلت الضرائب زيادة قدرها 17.7% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 49.2 مليار ليرة تركية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي بلوغ معدل البطالة 10.8 بالمئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع 10.2 بالمئة بين مايو ويوليو، وبلغ معدل البطالة غير الزراعي 12.9 بالمئة في المتوسط في الفترة من يونيو إلى أغسطس حسبما أظهرته الأرقام مقارنة مع 12.1 بالمئة بين مايو ويوليو.

ووفقا لمعهد الإحصاء فإن معدل البطالة بين الشباب الأتراك الحاصلين على مؤهلات دراسية جامعية بلغ حوالي 12.8 بالمئة في بداية هذا العام، لكن من المعتقد أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير، حيث يعكس هذا الرقم فقط الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة عبر معهد العمل التركي، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن التوظيف في البلاد.
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