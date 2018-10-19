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حوادث

ضبط عاطل سرق متعلقات من داخل سيارة أثناء توقفها بمدينة نصر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:04 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل سرق متعلقات من داخل سيارة أثناء توقفها بمدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغا من سائق باكتشافه كسر زجاج سيارته حال وجودها بجوار حديقة الطفل وسرقة هاتف محمول و4 فلاشة، ميدالية فضة. 

بإجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات محل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
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