أكبر منظمة اجتماعية في إيطاليا تختار أبو العينين وحواس للفوز بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار لعام 2018





وذكر بيان المنظمة الإيطالية فى ميلانو أن «أبو العينين» فاز بالجائزة لدوره الاجتماعي البارز وعطائه المتواصل عبر تاريخه الطويل وكذلك دوره فى تعزيز ودعم التعاون بين شعوب العالم، والصداقة والتعاون بين مصر وإيطاليا، فيما فاز الدكتور زاهي حواس بالجائزة نظرا لاكتشافاته الأثرية وخاصة مقابر العمال ووادي المومياوات الذهبية وغيرها .



وأكد «فرانشيسكو فيفاكوا» رئيس منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية أن أعضاء تحكيم الجائزة اختاروا منح جائزة العطاء الاجتماعي لعام 2018 لرجل الأعمال محمد أبو العينين تكريما لدوره البارز فى المجال الاجتماعي وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والمعايشة والسلام بين الشعوب، وكذلك لدوره البارز فى التعاون بين الشعوب عالميًا والتزامه بتعزيز التراث الثقافي لمصر، ودعمه القوي للصداقة والتعاون بين الشعبين المصري والإيطالي.



وأكد أن أبو العينين ليس سياسيا بارعا ولا اقتصاديا مرموقا فقط، ولكن رجل عطاء من الطراز الأول، يمتلك دورا اجتماعيا وخدميا كبيرا، إلي جانب جهوده المستمرة فى مجالات الثقافة والتضامن مصريا وعالميا، وأن المنظمة تهدف دائما إلى تكريم هؤلاء الذين يساهمون اجتماعيا بشكل قوي والاعتراف بدورهم البارز فى تحقيق نتائج مهمة فى المجالات الاجتماعية التي تفيد وتمس الإنسانية والشعوب، وأن أبو العينين واحد من هؤلاء الذين قدموا الكثير فى المجال المجتمعي والثقافي .



فيما أكد رئيس المنظمة الإيطالية أن الدكتور زاهي حواس فاز بجائزة العطاء الاجتماعي فى الآثار لاكتشافاته الأثرية الهائلة، وخلال تاريخه استطاع أن يدخل البهجة على الشعب الإيطالي من خلال اكتشافاته ومحاضراته وإنجازاته الأثرية ودوره فى المحافظة على التراث العالمي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلي جانب نجاحه فى جذب السياحة لمصر بعد ثورة 25 يناير، وتأليفه العديد من الكتب بلغات مختلفة عن الحضارة المصرية القديمة .



ويتسلم أبو العينين وزاهي حواس جائزتي منظمة الثقافة والتضامن فى حفل يقام يوم الاثنين المقبل الـ 22 من أكتوبر الجاري على مسرح «دال فيرم» التاريخي أحد أشهر المسارح الإيطالية، والذي تم افتتاحه فى القرن التاسع عشر عام 1872، وتعتبر جوائز العطاء الاجتماعي واحدة من الجوائز الاجتماعية والثقافية المرموقة، نظرا لما تحظي به المنظمة من أهمية كبيرة، ويشهد الحفل كل عام حضور عدد كبير من المسئولين من دول مختلفة وآلاف الحضور ووسائل الإعلام العالمية، كما سيحضر الحفل هشام بدر السفير المصري بإيطاليا، والقنصل المصري فى ميلانو، وتحظي المنظمة الإيطالية الشهيرة برعاية مجلس النواب واتحاد الكرة الإيطالي ومجلس مدينة ميلانو .



وتعتبر منظمة «الثقافة والتضامن» واحدة من أكبر المؤسسات الإيطالية والدولية فى مجال العمل الإنساني والاجتماعي حيث تهدف إلى نشر كل ما يعبر عن الثقافة والتضامن وزيادة الوعي فى القضايا العالمية المتعلقة بالحفاظ على تعزيز الثقافة فى شتى المجالات سواء الفن و التاريخ والآثار والمسرح والسينما والفنون، ويتم اختيار 20 فائزا كل عام فى شتى المجالات للفوز بجوائز نجوم العطاء الاجتماعي فى العالم، سواء أشخاصا أو مؤسسات اعترافا بدورهم فى المجال الاجتماعي والثقافي والتضامن بين الشعوب وتحقيقهم نتائج مؤثرة فى تلك المجالات.





ويقام الحفل هذا العام 2018 للمرة العاشرة فى تاريخه، وتم تأسيس جوائز العطاء الاجتماعي الدولي بهدف الاعتراف بهؤلاء الذين يبذلون جهودا من أجل الإنسانية ولتثمين عطائهم.

فاز رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار، بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار من أكبر منظمة اجتماعية فى إيطاليا لعام 2018 . ويأتي اختيار أبو العينين وحواس كأول شخصيات عربية تحصل على تلك الجائزة خلال تاريخها.وأعلنت منظمة «الثقافة والتضامن» الإيطالية حصول «أبو العينين» على جائزة العطاء الاجتماعي لعام 2018، بينما حصل الدكتور «زاهي حواس» على الجائزة فى الآثار.