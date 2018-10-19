طارق حامد راحة من تدريبات الزمالك

حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى بالتغيب عن المران المقام حاليًا بملعب النادي.



وسمح الجهاز الفني للزمالك للاعب بالتغيب والراحة اليوم من التدريبات، حتى لا يتعرض للإرهاق بسبب مشاركته مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2019.



ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي فى دور الـ 16 لكأس مصر الثلاثاء المقبل.