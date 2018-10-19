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ديني

شاهد ماذا يسكن بيتًا لا توجد به صلاة.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:33 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن أي منزل لا صلاة فيه؛ تسكنه الشياطين، ولا تذكره الملائكة، فمن حافظ على الصلاة؛ كانت له نورًا ونجاة يوم القيامة.

وأضاف "وهدان "خلال لقائه على فضائية "الناس"، من النعم العظيمة التي امتن الله- تعالى- بها على عباده، نعمة البيوت، حيث قال- جل وعلا-: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ" (80) سورة النحل.

وتابع: "طريق الفوز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة لا يبدأ إلا بِصلاح البيوت وتربيتها على الإيمان والقرآن والذكر؛ لأن الخسارة ستكون فادحة وعظيمة يوم يخسر الإنسان أهله ويُضّيع من يعول: "قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ" الزمر:15.
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