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أخبار العالم

مصادر سورية: التحالف الدولي يقتل 32 مدنيا في غارات على دير الزور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:55 م
التحالف الدولي
التحالف الدولي
أ ش أ
قتل 32 مدنيا خلال 24 ساعة في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفادت مصادر سورية.

وقالت المصادر - حسبما ذكرت قناة (العربية) الاخبارية اليوم الجمعة - إن التحالف استهدف قبل منتصف ليل الخميس بلدة السوسة ما أسفر عن مقتل 18 مدنيا بينهم سبعة أطفال ، وكرر غاراته مجددا الجمعة على البلدة ذاتها موقعا 14 مدنيا.

وأسفرت غارات التحالف ، التي استهدفت الحي ذاته في بلدة السوسة ، عن سقوط 9 قتلى في صفوف التنظيم ، فضلا عن خمسة آخرين مجهولي الهوية.

ورجحت المصادر ارتفاع حصيلة القتلى لوجود عشرات الجرحى وآخرين تحت الأنقاض.

وأقر التحالف بمقتل أكثر من 1100 مدني على الأقل في ضربات نفذها في سوريا والعراق ، ولكن منظمات حقوقية ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك ، وأفاد المرصد السوري بمقتل 3300 مدني في غارات التحالف في سوريا وحدها.
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