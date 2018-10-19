فييرا يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة سلبية بعد الفوز على بيراميدز

منح البرازيلي يوسف فييرا، المدير الفنى للإسماعيلي، لاعبيه، راحة سلبية لمدة 24 ساعة؛ بعد الانتصار على بيراميدز بثنائية دون رد، ضمن الجولة الــ11 من الدوري.



ومن المقرر أن يستأنف لاعبو الفريق تدريباتهم، بعد غدٍ، الأحد؛ استعدادا لملاقاة المقاولون العرب، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الــ16 من بطولة كأس مصر.



وتأهل الإسماعيلي إلى هذا الدور؛ بعد إقصاء ناصر الفكرية بالفوز عليه برباعية دون رد.