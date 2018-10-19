السعودية تعلن عقوبة قاسية للتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن النيابة العامة السعودية أعلنت اليوم عن تطبيق عقوبة قاسية لمن يرتكب جريمة إرسال صور أو رسائل نصية خادشة للحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت النيابة العامة على حسابها بموقع "تويتر" إن إرسال أي بيانات أو رسائل أو صور تتضمن قولا أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية أخرى تعد جريمة تحرش، تصل عقوبتها إلى السجن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تبلغ 100 ألف ريال.