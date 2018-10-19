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رياضة

شادي رضوان لاعب الأهلي 2001 يتعرض للإصابة بشرخ في الترقوة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تعرض شادي رضوان جناح فريق الناشئين بالنادي الأهلي لكرة القدم — مواليد ٢٠٠١، لإصابة قوية بشرخ في عظمة الترقوة، وكدمة في الضلوع، خلال مباراة الفريق اليوم، الجمعة، أمام مضيفه بتروجت، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأهلي ٤-2.

لاعب الأهلي الشاب اصطدم بحارس مرمى بتروجت بقوة، خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، ليخرج من الملعب، ويشارك عمر حجاج بدلًا منه.

ومن المقرر أن يبيت رضوان في المستشفى ليخضع لرعاية مكثفة، على أن يجرى بعض الفحوصات الطبية غدًا، السبت، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

يذكر أن شادي رضوان يتقاسم صدارة هدافي بطولة الجمهورية مع زميله بالفريق عبد الوهاب على، برصيد ٨ أهداف.
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