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مرأة

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:13 م
صدى البلد
آية التيجي
ظهرت المذيعة والفنانة شيماء سيف بإطلالة رقيقة للغاية، وذلك في أول صورة لها في حفل زفافها، والذي يجرى في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وارتدت شيماء فستانا باللون السيلفر، والذي ينسدل على جسمها بشكل واسع إلى الأسفل، وهو ما أعطاها إطلالة تشبه السندريلا.

وتركت شعرها منسدلا على كتفها، ليتناسب مع إطلالتها المميزة للغاية.

واختارت مكياجا ناعما للغاية، يناسب ويواكب ملامحها الناعمة، والشرقية، فقد اعتمدت إبراز جمال عينيها، مع أحمر شفاه باللون الموف القاتم.

واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..
شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور
شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور
شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور
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شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

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شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

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