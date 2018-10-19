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عصام هلال: مستقبل وطن يستهدف خدمة المواطن والدولة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:15 م
عصام هلال أمين عام
عصام هلال أمين عام حزب مستقبل وطن
حمزة شعيب
قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إنهم يستهدفون خدمة المواطن وخدمة الدولة المصرية، وينظمون مبادرات وورش عمل دائمة.

وتابع "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سعيد حساسين"، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر قناة الرافدين،: "غطينا كل جمهورية مصر العربية كتنظيم حزب"، لافتًا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب هي الأغلبية.

وعلق على مبادرة ترميم 105 منازل،: "نستهدف الوصول للمواطن وإرضائه.. وأملنا أن نؤثر أكثر وأكثر في الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن الحزب أصبح الأقوى والأكثر انتشارًا وتأثيرًا في الشارع المصري.
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