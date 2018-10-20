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أخبار العالم

النيابة العامة السعودية تعلن رسميا وفاة خاشقجي والتحقيق مع 18 شخصًا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:07 ص
الصحفي السعودي جمال
الصحفي السعودي جمال خاشقجي
أحمد محرم
صرح النائب العام السعودي بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته - رحمه الله -.

وتؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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