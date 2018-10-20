ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مجموعة معنية بمكافحة غسل الأموال تمهل إيران حتى فبراير لاستكمال الإصلاحات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
رويترز
قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية يوم الجمعة إن أمام إيران حتى فبراير شباط لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا ستواجه عواقب.

وقالت المجموعة التي تراقب غسل الأموال في أنحاء العالم ومقرها باريس بعد اجتماع لأعضائها إن من المخيب للآمال أن طهران تحركت بشأن تسعة فقط من بين عشرة من قواعدها الإرشادية على الرغم من تعهدها ببلوغ المستوى المطلوب.

وقال مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب بعد أن رأس اجتماع فاتف "نتوقع أن تتحرك إيران بسرعة لتنفيذ التعهدات التي أخذتها على عاتقها على مستوى عال قبل فترة طويلة".

وأضاف قائلا "تماشيا مع ذلك، نتوقع أن تتبني جميع تلك المعايير بحلول فبراير (شباط). إذا لم تفعل إيران هذا بحلول فبراير 2019، سنتخذ خطوات أخرى".

في الوقت ذاته، قالت فاتف إنها قررت مواصلة تعليق إجراءات مضادة، يمكن أن تصل إلى تقييد أو حتى حظر التعاملات مع الدولة.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه يرجب بقرار تمديد الموعد النهائي إلى فبراير شباط وذلك حسبما قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وانتقد قاسمي الرئاسة الأمريكية لفاتف قائلا إنها محاولة لإعادة إدراج اسم ايران في القائمة السوداء الدولية لغسيل الأموال دون أن يذكر تفاصيل.

ووافق البرلمان الإيراني على بعض الإجراءات الجديدة لمواجهة تمويل الإرهاب في وقت سابق من الشهر الحالي تحت ضغط لتبني المعايير الدولية. لكن فاتف تقول إنها يمكنها فقط أن تأخذ بعين الإعتبار التشريعات السارية بشكل كامل.

ومنح أعضاء فاتف بالفعل طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتتوافق قوانينها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع القواعد الإرشادية للمجموعة.

وإذا لم يحدث هذا، فإن إيران ستخاطر بالعودة إلى قائمة سوداء للدول غير الملتزمة مما سيدفع المستثمرين والبنوك الأجانب للعزوف عن التعامل معها.

وتسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإبقاء على بعض القنوات المالية مفتوحة إلى إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران.

ويقول محللون إن الإدراج في القائمة السوداء لفاتف قد يجعل ذلك عمليا شبه مستحيل.
loading...

ترشيحاتنا

حبس خادمة سرقت أموالا من شقة مخدومها بمدينة نصر

حكم التبرع بالدم وثوابه

السعودية: الأمير محمد بن سلمان لم يعرف بعملية قتل خاشقجي

حكم لقاء الإسماعيلى وبيراميدز يكشف حقيقة خلافه مع الحكم المساعد

أول تعليق من سعود القحطاني بعد عزله على خلفية مقتل خاشقجي

حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة

هل يعتبر تقويم الأسنان تبديل لخلق الله ... علي جمعة يجيب

الكمون للقضاء على الكرش والسمنة

تعليم البرلمان: إنهاء أزمة الدروس الخصوصية يتمثل في تجريمها وتطبيق القانون

مسئول أمريكي: من المرجح عقد اجتماع القمة المقبل بين ترامب وكيم بعد أول العام

طريقة عمل سلطة القرنبيط

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيًا بالملك سلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

فيديو

رشا مجدي تهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي الإيطالية
تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية بالطرق القريبة من الأراضي الزراعية
طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟