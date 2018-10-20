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رياضة

توتنهام يسعى لتضييق الخناق على تشيلسي والسيتي أمام وستهام

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق توتنهام هوتسبير، ضيفًا على نظيره وستهام يونايتد، اليوم السبت، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب "لندن"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، "بريميرليج".

ويسعى فريق توتنهام، لمواصلة انتصاراته والسيطرة على صدارة الدوري الإنجليزي، وتضييق الخناق على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن تشيلسي وليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

بينما يسعى وستهام للفوز على توتنهام لتخطي الهزائم وإيقاف النتائج السلبية الذي حققها في المباريات الماضية، بالدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة متساويًا مع أرسنال الذي يحتل المركز الرابع، خلف مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول الذين يملكون 20 نقطة، بينما يحتل وستهام المركز الخامس عشر، برصيد 7 نقاط.
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