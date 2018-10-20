هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو

ظفر تشيلسي بنقطة ثمينة أمام مانشستر يونايتد بهدف في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة بثوان التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج، ليواصل الحفاظ على سجله بلا هزيمة تحت قيادة ماوريسيو ساري.



ولم تتوقف الإثارة على التعادل بل امتد الأمر إلى خارج الملعب ، حيث دخل جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر في شجار مع ماركو ياني المساعد الثاني في جهاز تشيلسي.



وتسبب هدف باركلي في سعادة كبيرة لياني الذي انطلق للاحتفال أمام مورينيو، وهو ما استفز الأخير ليدخل في شجار معه قبل أن يتدخل الأمن ويفصل بينهما.