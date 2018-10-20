ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:56 م
مورينيو مع رجال أمن
مورينيو مع رجال أمن المباراة
محمد رشاد
ظفر تشيلسي بنقطة ثمينة أمام مانشستر يونايتد بهدف في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة بثوان التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج، ليواصل الحفاظ على سجله بلا هزيمة تحت قيادة ماوريسيو ساري.

ولم تتوقف الإثارة على التعادل بل امتد الأمر إلى خارج الملعب ، حيث دخل جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر في شجار مع ماركو ياني المساعد الثاني في جهاز تشيلسي.

وتسبب هدف باركلي في سعادة كبيرة لياني الذي انطلق للاحتفال أمام مورينيو، وهو ما استفز الأخير ليدخل في شجار معه قبل أن يتدخل الأمن ويفصل بينهما.
هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو
هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو
loading...

ترشيحاتنا

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

صحفي إسرائيلي يؤذن في مسجد.. ويحذر من انتشار الإسلام ..فيديو

3 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف ملابسات قضية جمال خاشقجى

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان؟

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

كاتب إسرائيلي: الجيش فاشل.. وغزة أم المفاجآت

عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

روچينا تتألق بالستان الأحمر في فرح شيماء سيف.. صور

ملكة جمال مصر للكون تكشف عن فتى أحلامها.. فيديو

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20 أكتوبر 2018

أمريكا تساهم في ترميم قبر الإمام الشافعي بالقاهرة

مارسيال يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ريال مدريد يواصل الانهيار في الدوري الإسباني بسقوط مفاجئ أمام ليفانتي

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

مباراة الـ100 دقيقة.. تشيلسي يتعادل بصعوبة مع مانشستر يونايتد ..فيديو

صدمة للجهاز الفني بالأهلي.. إصابة فتحي وفحص طبي لتحديد موقفه من رحلة الجزائر

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مارسيال يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. فيديو

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

فيديو

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها على محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟