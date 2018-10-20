محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمستشفى سنورس ويتابع حملة فيروس سي.. صور

قام اللواء عصام سعد، إبراهيم محافظ الفيوم، بزيارة تفقدية لمستشفى سنورس المركزى، للوقوف على سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، كما تابع وحدتي مسح فيروس "c" والكشف على الأمراض غير السارية بالمستشفى، رافقه خلال الزيارة الدكتورة حنان بهاء الدين مدير عام المستشفى، المهندس جمال حسين القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سنورس، والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم.





وشملت الزيارة تفقد الاستقبال، ووحدة الغسيل الكلوى الجديدة التى تضم 35 ماكينة غسيل كلوى، وشدد على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، وحسن المعاملة مع جميع الحالات، وأكد على تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين لعمل الفحوص اللازمة بمسح فيروس "c" وإجراءه على كافة المترددين بالمستشفى لتحقيق أعلى فائدة من الحملة، كما وجه مسئولي الصحة بعمل حملات للتبرع بالدم، وعمل الصيانات البسيطة بالمستشفى لتظهر بالمظهر اللائق.





كما شدد على توافر المستلزمات الطبية الأساسية بالاستقبال، كما أكد على توفير أماكن مخصصة لوقوف السيارات والمركبات الخاصة بـالمترددين على المستشفى.



