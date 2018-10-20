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رياضة

ذئاب روما تسقط أمام سبال بهدفين في الدوري الإيطالي.. فيديو وصور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:35 م
من لقاء اليوم
من لقاء اليوم
حسن العمدة
فاز فريق سبال، على مضيفه روما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي .

أحرز هدفي اللقاء كل من المهاجم أندريا بيتانيا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، والمدافع كيفين بونيفازي الدقيقة 56 .


ويعد هذا الفوز هو الأول لسبال بعد 4 هزائم متتالية، فيما تعد هذه هي الخسارة هى الثالثة هذا الموسم في الدوري للذئاب، والتي جاءت بعد 3 انتصارات متتالية.

وبهذه النتيجة، رفع سبال رصيده من النقاط إلى 12 في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد روما عند 14 نقطة في المركز السادس مؤقتا.
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