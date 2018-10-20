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الكشف على 1200 مواطن في قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:25 م
قافلة علاجية مجانية
قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ
محمود زيدان
نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، اليوم، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا ، ضمن سلسلة القوافل العلاجية التي توجهها الوزارة إلى المناطق المستهدف تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية إبشان والقرى المجاورة والتوابع، على عيادات القافلة المختلفة التي ضمت تخصصات مختلفة منها، الباطنة والأطفال والعظام والرمد ؛ لإجراء الكشف والفحوصات والتحاليل الطبية المجانية، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان من صيدلية القافلة التي ضمت نحو 140 صنفًا من الأدوية المختلفة.

وقال الدكتور، الدكتور إبراهيم جاد الله، منسق عام القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن القافلة ضمت 10 عيادات في التخصصات الطبية المختلفة، وقامت بالكشف على 1200 مريض، فضلًا عن إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى المستحقين، بجانب عقد ندوات حول ترشيد استهلاك المياه وعدوى فيروس سي وختان الإناث، وتنظيم الأسرة.

وتفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، يرافقه أحمد عبد الواحد، رئيس الوحدة المحلية لقرية إبشان، والدكتورة أماني القرش، مدير الإدارة الصحية بمركز بيلا، أعمال القافلة الطبية التي انطلق من وحدة طب الأسرة بقرية إبشان، وسط حالة من السعادة والرضا من قبل المواطنين الذين أشادوا بالخدمة الطبية المتميزة في هذه القافلة.
الكشف على 1200 مواطن في قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1200 مواطن في قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1200 مواطن في قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1200 مواطن في قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1200 مواطن في قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1200 مواطن في قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1200 مواطن في قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1200 مواطن في قافلة علاجية مجانية بكفر الشيخ.. صور
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