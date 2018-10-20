كريستيانو رونالدو يحقق رقمًا مميزا في الشوط الأول أمام جنوى.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين يوفنتوس وجنوي بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي .



أحرز كريستيانو هدف الشوط الوحيد بعد كرة مرتدة من الدفاع اسكنها الشباك في الدقيقة 17 .



وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يصل للهدف رقم 400 في الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى، بواقع 84 مع مانشستر يونايتد و311 مع ريال مدريد و5 مع يوفنتوس.