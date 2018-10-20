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رياضة

أشرف صبحي يتحدث عن الشباب ومستقبل الرياضة في ندوة دبي الدولية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
ريهام بكير

اعتمدت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، " إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، برنامج ندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي، التي سيتم تنظيمها صباح يوم 31 أكتوبر الجاري في قاعة مجلس السلام بفندق ميناء السلام تحت شعار "تمكين الشباب في المجال الرياضي"، ويبدأ التسجيل لحضور جلساتها في الساعة 9:30 صباحا في مكان إقامة الندوة.

وتتضمن الندوة 3 جلسات تم اختيارها وفق محور التنافس في الدورة العاشرة للجائزة وشعار الندوة وهو تمكين الشباب في الرياضة سواء لاعبين أو إداريين، وسيتحدث في الجلسة الأولى ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية الذي سيلقي محاضرة تحمل عنوان (الشباب وآفاق المستقبل الرياضي)، حيث تمتلك مصر رصيدا مميزا من الانجازات الرياضية.

كما تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ خطط طموحة لنشر ممارسة الرياضة وتعزيز النتائج التي يحققها الرياضيون في جميع البطولات.

وتحمل الجلسة الثانية عنوان (قصص نجاح ) وهي تتضمن عرض لتجارب ناجحة وتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشابات العربيات لتحقيق النجاح في المجال الرياضي، وسيتحدث في الجلسة المصرية آية مدني بطلة العالم في الخماسي الحديث و عضو لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، والإماراتية الدكتورة هدى المطروشي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للمبارزة، ولكل منهما تجربة تستحق السرد وتسليط الضوء عليها.

وتحمل الجلسة الثالثة والأخيرة عنوان (تمكين الشباب في المنظمات الدولية)، حيث تم اختيار منظمة "اليونسكو" لتسليط الضوء على جهودها في هذا المجال باعتبارها من المنظمات الدولية التي تنتشر في جميع الدول.

وستقوم كارولين باكستر تريس المستشار المتخصص للشباب والرياضة باليونسكو ومؤسس اللجنة المعنية بالشباب والرياضة في آسيا والمحيط الهادي، باستعراض الجهود الدولية التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية.

وأعربت موزة المري أمين عام الجائزة عن سعادتها بتواجد شخصيات مهمة ومؤثرة للحديث في هذه الندوة، وقالت " يؤكد سعادة مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة على تنظيم هذه الندوة سنويا واختيار المتحدثين فيها بما يحقق أهداف الجائزة في ترسيخ الإبداع كنهج في العمل الرياضي، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والبحث في الفرص المتاحة واستعراض الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه الرياضة الإماراتية والعربية".

و أضافت "الجائزة لا تكتفي فقط بتكريم المبدعين الرياضيين وتقدير عطائهم سنويا، بل تسعى لتحفيز جميع منتسبي القطاع الرياضي من رياضيين وإداريين وقياديين على التميز دائما والإبداع في التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف السامية للرياضة

وأشارت إلى أن الجائزة تنظم سنويا ملتقى المبدعين الرياضيين يتحدث فيه الفائزين بفئات الجائزة، إلا أننا حريصون أيضا على استضافة مبدعين آخرين من خارج إطار التنافس ممن لديهم انجازات في كافة المجالات، ولديهم خطط وبرامج تستحق تسليط الضوء عليها، وهو ما نقوم به من خلال ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي سنويا

وستكون الفرصة متاحة لجميع العاملين في قطاعنا الرياضي بحضور جلسات هذه الندوة والاطلاع على الجهود المميزة والتجارب الناجحة والخطط التي سيتم عرضها في الندوة، وكذلك التحاور مع المتحدثين من أجل تكوين نموذج ناجح لرياضتنا وتحفيز العاملين فيها على التميز والإبداع في التخطيط والتنفيذ".

وستقوم قناة دبي الرياضية ببث وقائع الندوة على الهواء مباشرة لتعميم الفائدة على الجميع بمتابعة جلستها أينما كانوا، كما سيتم بث جلسات الندوة عبر الموقع الإلكتروني وجميع حسابات الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك يستطيع المشاهدين من داخل وخارج الدولة متابعة جلسات الندوة والاستفادة مما سيطرح فيها، كما سيتم توفير الترجمة بلغة الاشارة والمخصصة لأصحاب الهمم.
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