هل تسوية الصفوف من إقامة الصلاة حديث صحيح.. فيديو

ورد سؤال للدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول هل تسوية الصفوف من إقامة الصلاة حديث صحيح.



أجاب أمين الفتوى، أن هناك حديث صحيح عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ رواه البخاري.



وأكد أنه حديث صحيح، وكان النبي دائما يأمر بتسوية الصفوف ولها علاقة بالأخوة والترابط بين المسلمين وقال لا تختلفوا حتى لا تختلف قلوبكم.



وتابع: النبي في باديء الأمر كان يسويهم بيده، حتى أصبحت عادة عند الصحابة فإذا أقيمت الصلاة أصبح كل واحد مساويا لأخيه

