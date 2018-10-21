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أخبار البلد

بدء تلقي طلبات تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
فتح اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باب تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، ولمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو، تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود أبرزها، اســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئة المستهدفة، السـيـاسـة التـحريـريـة، اسم رئيس مجلس الإدارة، أعـضـاء مجلس الإدارة وغيرها من البنود التى يضمنها نموذج المجلس.

واستأنف أحمد سليم شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، أن يكونوا مصريين، أشخاص طبيعية أو اعتبارية، غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ليس ضده أحكام جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا رد إليه اعتباره.

وأشار الأمين العام إلى أنه من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.
وأضاف أحمد سليم من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصرياً، مسئولاً عن المحتوى، مقيداً فى جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين.

وأضاف على الشركة ألا تمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، لا تشتمل على أكثر من قناة عامة، وإخبارية.

جدير بالذكر أن شروط ونماذج طلبات الترخيص للوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، على الموقع الرسمى للمجلس.
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