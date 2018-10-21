إصابة 7 أشخاص بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة

أصيب 7 أشخاص "بجروح وكدمات وسحجات " أثر وقوع مشاجرة بين طرفين بقرية قفله بمركز أبو حمص بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجرة بقرية قفله بدائرة المركز .. وبالانتقال والفحص .. تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول : أشرف ع ال 50 سنة ،شقيقه محمد 52 سنة عامل .أشجان ح ع 42 سنة ربة منزل (زوجة الثانى).





وطرف ثان: محمود ع ك 33 سنة عامل،مصرى 28 سنة دبلوم صناعى ،هيام 29 سنة محامية .. شقيقى الأول أمال م م ع 30 سنة ربة منزل (زوجة الأول) .. وجميعهم مقيمين بذات الناحية .. مصابين "جروح وكدمات وسحجات " وذلك لخلافات بسبب الجيرة قام على أثرها الطرفان بالتعدي علي بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها



