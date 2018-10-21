ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 7 أشخاص بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
أصيب 7 أشخاص "بجروح وكدمات وسحجات " أثر وقوع مشاجرة بين طرفين بقرية قفله بمركز أبو حمص بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجرة بقرية قفله بدائرة المركز .. وبالانتقال والفحص .. تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول : أشرف ع ال  50 سنة ،شقيقه محمد 52 سنة عامل .أشجان ح ع  42 سنة ربة منزل (زوجة الثانى).

وطرف ثان: محمود ع ك 33 سنة عامل،مصرى 28 سنة دبلوم صناعى ،هيام 29 سنة محامية .. شقيقى الأول  أمال م م ع  30 سنة ربة منزل (زوجة الأول) .. وجميعهم مقيمين بذات الناحية .. مصابين "جروح وكدمات وسحجات " وذلك لخلافات بسبب الجيرة قام على أثرها الطرفان بالتعدي علي بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها 

تم نقلهم لمستشفى أبوحمص العام  وتم عمل الإسعافات اللازم لهم وغادروها تحت الحراسة اللازمة.. وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم ..وتحرر المحضر اللازم .. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

صرف مكافأة لأطباء وتمريض العناية المركزة بمستشفى أبوكبير لانضباط العمل

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الورق بسبب زيادة الخامات عالميا

أسطول أردوغان الفاخر بدعم أمير قطر يثير الجدل مجددا.. الليرة التركية تتدهور.. ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي

شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

الإفتاء: يجوز إعطاء صدقة للأغنياء

وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.. صور

إصابة 7 أشخاص بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة

وزير التموين يوضح حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

رئيس الأرصاد يكشف عن موعد انخفاض الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

الأمم المتحدة للفنون تكرم أبطال مسرحية كينج كونج

اليوم .. أولى جلسات محاكمة حارس مقابر وشقيقته بتهمة نبش القبور

الهلال السعودي يطلب نقل مباراتي اتحاد جدة والوحدة خارج أرضه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

فيديو

طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟