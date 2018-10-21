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فن

تولغا ساريتاش يوقع كتاب الصمت للنجم التركي انجين اكيورك

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:34 ص
نورا نبيل
حرص الممثل التركي تولغا ساريتاش على التوقيع على كتاب الصمت لصديقه الممثل التركي انجين اكيورك، في حفل توقيع الكتاب الذي أقيم بأحد المكاتب بالعاصمة أنقرة.

واستقبل عشاق النجم التركي انجين اكيورك الشهير بدور كريم، وبطل مسلسل "العشق الأسود"، خبر صدور كتابه الأول بسعادة بالغة.

واختار انجين اسم "Sessizlik" أي "الصمت"، عنوانًا لكتابه الذي أصبح متوافرًا بجميع المكتبات في تركيا.

ومن المعروف أن أنجين لديه تجارب سابقة في الكتابة، فهو يكتب قصصا ومقالات دائما في مجلة "kafasinagoredergi"، التي باركت له خطواته الأولى في عالم الكتب، وكتبت عبر صفحتها الرسمية في "تويتر": "الصمت" أول كتاب لمؤلفنا انجين اكيورك. نهنئ مؤلفنا على هذا الكتاب الذي سيتوافر مع القراء هذا الأسبوع، ونتمنى أن تكون رحلتك مع الكتاب متواصلة".
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