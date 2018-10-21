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حوادث

السيطرة على حريق بمحل داخل مول تجاري شهير وسط الإسكندرية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل تجاري يقع بمركز تجاري شهير بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، ومنعت امتداد النيران إلى المحلات المجاورة.

تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل ملابس بمركز تجاري شهير بدائرة القسم.

على اثر ذلك إنتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص، تبين أن المحل المُشار إليه كائن بالطابق الأرضي ونشوب حريق بغرفة تغيير الملابس مساحتها 1.5×1.5 متر تقريبًا مما أدى لحدوث تلفيات بحوائط الغرفة، دون حدوث إصابات.

بسؤال المدعو "ك ع ا"، 34 عاما، المدير المسئول عن المحل مقيم دائرة قسم أول المنتزه، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الأسلاك الكهربائية بالغرفة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة محرم بك.
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