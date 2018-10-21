تعليم مطروح: رفع درجة الاستعداد بالمدارس لمواجهة الأمطار والسيول

أعلن الدكتور سمير النيلي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه أصدر تعليمات مشددة لمسئولي الأمن بمديرية تعليم مطروح ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المدارس، لمواجهة سقوط الأمطار والسيول.





وشدّد "النيلي" في تعليمات رسمية أرسلها لجميع المدارس، على تنفيذ خطط الإخلاء التي تم التدريب عليها بالمدارس حال مواجهة أي كوارث تهدد سلامة أبنائنا الطلاب .



