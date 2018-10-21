ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أصالة تحتفل باقتراب أغنية الحقيقة من 2 مليون مشاهدة فى أسبوع

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:49 م
صدى البلد
شيري نبيل
احتفلت الفنانة أصالة بتصدر أغنية "الحقيقة" المركز الأول فى المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، معبرة عن سعادتها الشديدة بنجاح الأغنية.

وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "أغنيتى الجديدة الحقيقة تحتل المركز الأول فى تريند يوتيوب".

جدير بالذكر أن أصالة طرحت أغنية الحقيقة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، واستطاعت أن تقترب نسبة مشاهداتها من الـ 2 مليون مشاهدة خلال أسبوع فقط منذ طرحها.
loading...

ترشيحاتنا

5 أطعمة محظور تناولها على الفطور

الناتو يحمل روسيا مسئولية انسحاب أمريكا من معاهدة الأسلحة النووية

صفات الرجل الذى تحبه النساء.. فيديو

بعوامة أطفال.. مهاجر يهرب من تركيا لليونان

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

ننشر كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن حالة الطوارئ

طلب إحاطة لوزير النقل حول الزيادة المحتملة فى أسعار تذكرة مترو الأنفاق

رسميا.. إيقاف حسن معاذ عامين بعد الاعتداء على عبدالغني بالدوري السعودي

أول تعليق بريطاني على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ مع روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

فيديو

الآثار: يجب تدريس ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس فى مدارسنا.. فيديو
تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة.. فيديو
قائد القوات البحرية: ملتزمون بتأمين حدودنا الاستراتيجية.. فيديو
محافظ أسيوط: نستهدف 2 مليون و400 ألف مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟