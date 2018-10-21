أصالة تحتفل باقتراب أغنية الحقيقة من 2 مليون مشاهدة فى أسبوع

احتفلت الفنانة أصالة بتصدر أغنية "الحقيقة" المركز الأول فى المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، معبرة عن سعادتها الشديدة بنجاح الأغنية.



وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "أغنيتى الجديدة الحقيقة تحتل المركز الأول فى تريند يوتيوب".



جدير بالذكر أن أصالة طرحت أغنية الحقيقة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، واستطاعت أن تقترب نسبة مشاهداتها من الـ 2 مليون مشاهدة خلال أسبوع فقط منذ طرحها.