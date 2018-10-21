وزير النقل يفتتح المقر الجديد لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.. صور





وأشار إلى الاهتمام الكبير من جانب الوزارة بتطوير وتحديث كافة شركات الطرق التابعة للوزارة سواء من حيث إمدادها بالمعدات الحديثة والصيانة المستمرة للمعدات الحالية أو من حيث التدريب المستمر للعاملين بها على أحد النظم الهندسية في مجال الطرق والكباري.



وأكد المهندس علي عياد رئيس شركة إنشاء الطرق، أن إنجاز هذا المقر الإداري هو ثمرة لما اتبعته الشركة خلال السنوات الأخيرة من نهج يعتمد على زيادة نسبة التنفيذ الذاتى ليس فقط فى مجال التنفيذ، ولكن يتعدى ذلك إلى مجال التصنيع بورش الشركة الإنتاجية وإعادة تأهيل المعدات، مضيفا أن الشركة ساهمت فى تنفيذ المشروع القومى للطرق منذ إطلاقه وعددا آخر من المشروعات منها ازدواج ورفع كفاءة طريق "سوهاج /البحر الأحمر" بطول 50 كم ابتداء من كم 30 حتى 80كم "الطريق الإنشائي والطريق القائم".





وأوضح أنه تم إنشاء ازدواج طريق "كفر الشيخ /دسوق" بطول 32 والمشاركة فى تنفيذ طريق محور "شبرا /بنها الحر" وأعمال مشروع الطريق الدائري الإقليمي "القوس الشمالى الغربى"، كذلك تنفيذ عدد 2 كوبرى علوى للسيارات على طريق "القاهرة /السويس" وازدواج "طريق قنا /سوهاج الغربى" وفى الإسكندرية تنفذ الشركة حاليا محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى وإنشاء جراج ميناء الإسكندرية كما تقوم بتطوير محطة مترو المرج الجديدة و أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع الجزء الأول والثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق فى القاهرة من محطة هارون حتى محطة المستشار عدلى منصور.



جدير بالذكر أن المبنى الجديد لشركة انشاء الطرق تم انشاؤه ذاتيًا (باستثناء الأعمال التخصصية) على مساحة 2000 متر مربع ويتكون من بدروم وثلاثة طوابق ويضم البدروم مسجدًا وجراج أساسي للسيارات وأرشيف مركزي للمستندات ومطبعة) وتضم الطوابق الثلاث: قاعة احتفالات (باسم المهندس/ نبيل مغازى) وملحق بها قاعة لاستقبال كبار الزوار و3 قاعات اجتماعات بمساحات مختلفة و150 مكتبا لجميع قيادات الشركة التنفيذية والمعاونة وموظفيها من الإداريين والماليين.



وتم تدعيم المقر بنظام مراقبة مركزي مزود بـ 32 كاميرا منها 6 كاميرات خارجية و26 كاميرا داخلية موزعة على كامل المقر وتعمل على مدار 24 ساعة بإمكانية التسجيل فى ظل إضاءة منعدمة ( بتقنية عالية الجودة) وتحتفظ بالتسجيلات لمدة 90 يوما كما تم تزويد المقر بشبكة معلومات مركزية تسمح باستيعاب 400 جهاز حاسب آلي بالإضافة إلى جميع الأجهزة المساعدة ( ماكينات تصوير – ماسح ضوئي – طابعات – وحدات اتصال انترنت) بالاضافة إلى ذلك تم إنشاء سنترال خاص بالمقر بسعة 264 خطا داخليا و16 خط خارجيا وإنشاء نظام إذاعة داخلية يسمح بتقديم رسائل صوتية واضحة لكافة العاملين بالمقر وزود المبنى بـ 6 أجهزة لضبط الحضور والانصراف تعمل بنظام بصمة الوجه وتم تطوير المباني القديمة للمعامل المركزية وإدارة الكسارات لتأخذ نفس طابع وطراز المقر الجديد وتدخل فى تصميم الموقع العام.

افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، المقر الجديد لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، وذلك بحضور اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس صلاح صابر رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والمهندس علي عياد رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل.وتفقد الوزير المقر الجديد الذي الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والتجهيزات العصرية بما يتماشى مع إمكانيات وقدرات الشركة التابعة لوزارة النقل باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المتخصصة فى إنشاء الطرق والكبارى والإنشاءات في مصر.وصرح وزير النقل بأن قطاع الطرق فى مصر يشهد طفرة هائلة سواء من خلال المشروع القومي للطرق، حيث تم خلال الأربع سنوات السابقة تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المشـــروع القومــى للطـــرق بإجمالي أطوال 900 كم وتكلفة 19 مليار جنيه واستكمال مشروعات إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 2000 كم وتكلفة 6 مليارات جنيه واستكمال إنشاء 6 محاور جديدة على النيل بإجمالي تكلفة 3.7 مليار جنيه وإنشاء وتطوير 20 كوبرى علويا بإجمالي تكلفة 3.3 مليار جنيه، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1280 كم وتكلفة 14 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق الحالية بأطوال 2500 كم وتكلفة 16 مليار جنيه، وإنشاء 10 محاور على النيل بتكلفة 20 مليار جنيه بالإضافة إلى إنشاء 30 كوبري علويا جديدا بتكلفة 2.5 مليار جنيه.