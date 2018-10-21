محافظ أسيوط: تجاوزنا 60 ألف زائر خلال حملة 100 مليون صحة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن مبادرة 100 مليون صحة فريدة من نوعها، لافتا إلى أن المبادرة لاقت استجابة ضخمة من قِبل المواطنين.



وأشار "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، إلى أنهم كانوا يستهدفون الوصول إلى 55 ألف مواطن خلال مبادرة 100 مليون صحة، مؤكدا: «تجاوزنا الهدف ووصلنا لـ60 ألف مواطن».



وأوضح أن وزيرة الصحة قامت بزيارة لمحافظة أسيوط اليوم، لافتا إلى أن الوزيرة تفقدت العديد من المستشفيات والوحدات الصحية التي يقام فيها الكشف على فيروس سي وأمراض السكر والضغط، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.



ولفت محافظ أسيوط، إلى أنه كان هناك توجيهات من وزيرة الصحة في بعض النقاط لتغطية بعض المراكز الصحية التي قامت بتفقدها خلال الزيارة.