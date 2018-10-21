ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ أسيوط: تجاوزنا 60 ألف زائر خلال حملة 100 مليون صحة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن مبادرة 100 مليون صحة فريدة من نوعها، لافتا إلى أن المبادرة لاقت استجابة ضخمة من قِبل المواطنين.

وأشار "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، إلى أنهم كانوا يستهدفون الوصول إلى 55 ألف مواطن خلال مبادرة 100 مليون صحة، مؤكدا: «تجاوزنا الهدف ووصلنا لـ60 ألف مواطن».

وأوضح أن وزيرة الصحة قامت بزيارة لمحافظة أسيوط اليوم، لافتا إلى أن الوزيرة تفقدت العديد من المستشفيات والوحدات الصحية التي يقام فيها الكشف على فيروس سي وأمراض السكر والضغط، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أنه كان هناك توجيهات من وزيرة الصحة في بعض النقاط لتغطية بعض المراكز الصحية التي قامت بتفقدها خلال الزيارة.
loading...

ترشيحاتنا

الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي وبن سلمان لم يكن على دراية بالواقعة

هربت من زوجها ببني سويف لتقع فريسة للاغتصاب في الجيزة

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

حازم إمام يعود إلى اجتماعات اتحاد الكرة بعد غياب شهرين لاعتراضه على آجيري

المقاولون العرب: حصلنا على حق إنشاء السد التنزاني بفضل الرئيس السيسي ..فيديو

ليس بريئا كما يبدو.. برزنتيشن تكشف الوجه الآخر لـ الخطيب

محمد صلاح يعود من جديد للأضواء.. الصحف الإنجليزية تبرز تألق مو مع ليفربول

طلب إحاطة لوزير النقل حول الزيادة المحتملة فى أسعار تذكرة مترو الأنفاق

محسن صلاح يكشف الهدف الرئيسى من قيام مصر ببناء سد فى تنزانيا

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة بدءًا من الغد.. فيديو

التفاصيل الكاملة لإعلان ملك الأردن إنهاء وضع يد إسرائيل على الباقورة والغمر.. عمان تسلم تل أبيب مذكرتين بالقرار.. ونتنياهو يعلن اللجوء للتفاوض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

فيديو

المؤرخ وسيم السيسي يكشف سر تسمية مصر بـ أم الدنيا ..فيديو
محسن صلاح يكشف الهدف الرئيسى من قيام مصر ببناء سد فى تنزانيا
محافظ أسيوط: تخطينا المستهدف من حملة 100 مليون صحة.. فيديو
محافظ أسوان: دعوة 26 مستشارا ثقافيا أجنبيا لحضور تعامد الشمس .. فيديو
إسلام وهبة يوضح الهدف من المنتدى الثاني للسجون المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟