4 وزراء في احتفالات قصور الثقافة بعيد ميلاد رمسيس.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من العروض الفنية لفرقها المشاركة في فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، د. خالد العناني وزير الآثار، د. رانيا المشاط وزير السياحة، د. غادة والي وزير التضامن، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية ونواب المحافظة والقيادات التنفيذية بأسوان.



افتتحت فرقة أسوان للفنون الشعبية عروض الليلة بعرض تضمن رقصات "النجرشاد وهي رقصة لمجموعة من الإيقاعات والدفوف النوبية، والفرح النوبي".



تلى ذلك عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية تضمن رقصات "عمار يا إسكندرية، الصيادين، الزفة الإسكندراني، الغزل الإسكندراني".



كما قدمت فرقة الوادي الجديد، عرضا تضمن فقرات "الكف الواحاتي، المقرونة، حق العرب"أعقبها عرض لفرقة أسيوط للفنون الشعبية تضمن رقصات "العصاية، التحميلة وهي رقصة يستخدم الراقص الآلة الموسيقية خلال أداء الفقرة الاستعراضية".



كما قدمت فرقة التنورة التراثية "تنورة استعراضية"، وتحميله موسيقية صولوهات الآلات".



واختتمت فرقة الأقصر عروض الليلة بتابلوهات "العصاية، الفرح الأقصري".



يذكر أن فعاليات المهرجان تقام بقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة السباعية، جزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ورمز الصداقة، ومتحف النيل وسوق أبو سمبل ومعبد أبو سمبل".