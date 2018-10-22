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تعليم

فوز مدرسة الألفي الثانوية بالعريش بالدوري الثقافي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
احمد صالح
فازت مدرسة الألفي الثانوية للبنات بالعريش بالدوري الثقافي الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة للمرحلة الثانوية.

وشارك في الدوري كل من مدرسة الألفي الثانوية للبنات، ومعهد فتيات ضاحية السلام، وتخلل اللقاء فقرات من الشعر والموسيقى والرسم، بحضور لجنة التحكيم والمشرفين على اللقاء.

كما اختتمت فعاليات ملتقى الطفل الأول لترشيد استهلاك المياه بعرض نتائج الأعمال الفنية التي أقيمت خلال الملتقى "بوسترات للتوعية" ومعلقات من الجلد؛ تحت إشراف شعبان جمعة موجه تربية فنية، وبحضور طالبات مدرسة الألفي الثانوية للبنات؛ وذلك بقصر ثقافة طفل العريش.
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