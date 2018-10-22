وزير الطاقة السعودي يكشف حقيقة تكرار الحظر النفطي الذي حدث عام 1973

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن السعودية تستخدم منذ عقود السياسة النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية وبعيدة عن السياسة بشكل تام.



وقال الفالح وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية: "لا يمكن أن أعطيكم ضمانا بألا يرتفع النفط فوق 100 دولار للبرميل".



وأضاف الفالح: "من المحتمل أن يرتفع الإنتاج السعودي في المستقبل القريب إلى 11 مليون برميل يوميا على أساس ثابت".



وتابع الفالح في تصريحاته: "لا توجد نية" لتكرار حظر نفطي على غرار ما حدث في عام 1973، وإذا ارتفعت أسعار النفط أكثر مما يجب فسيؤدي إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتسبب ركودا".



وشدد على أنه: "إذا نقصت ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط في 2019 لن نستطيع تغطية هذه الكمية وعلينا استخدام احتياطيات النفط".