سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

خطفت الأنظار الفنانة دنيا سمير غانم خلال مشاركتها في حفل إطلاق مشروع مدرسة، لخدمة الطلاب في جميع الدول العربية بدبي.



وتألقت دنيا خلال هذا الحفل، بإطلالة مميزة من من تنسيق مايا حداد، حيث ارتدت فستان أسود اللون من توقيع زهير مراد، تميز التصميم بتطريزات الزهور والورود الملونة، وجاءت الأكمام والأطراف من التل الشفاف واتسم الفستان بحزام أسود حول خصرها أظهر قوامها الممشوق، و بلغ سعر الفستان 5557 يورو أى ما يقرب من 111,140 ألف جنيه مصرى.



واختارت دنيا، إكسسوارات من لمسات الماركة العالمية BVLGARI، فيما اعتمدت على تصفيف الشعر المنسدل؛ لتظهر ملامح وجهها، واختارت مكياجًا هادئًا وناعمًا تناسب مع إطلالتها الجذابة.