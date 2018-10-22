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أخبار العالم

ماكرون: الانسحاب الأمريكي من اتفاقية الصواريخ النووية يهدد أمن أوروبا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
حسن محرم
شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب على أهمية استمرار اتفاق الصواريخ النووية لأمن أوروبا.

وبحسب بيان لقصر الإليزيه، نشره موقع "بورص أوراما" الفرنسي، فإن الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي ناقشا مستقبل هذه الاتفاقية التي يرغب ترامب الانسحاب منها.

ووفقا للبيان، فإن ماكرون شدد على أهمية هذه الاتفاقية، لاسيما للأمن الأوروبي واستقرارها الاستراتيجي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن السبت الماضي أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاقية الموقعة عام 1987 مع روسيا حول خفض القوى النووية والانتاج الصاروخي النووي، متهما روسيا بعدم احترامها.

ووفقا لهذه الاتفاقية التي وقعها الرئيسان رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف، فإن البلدين يلتزمان بتفكيك الصواريخ النووية التي يبلغ مداها بين 500 إلى 5500 كلم.

ماكرون وترامب، اللذان سيلتقيان في باريس في 11 نوفمبر القادم لإحياء مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى، تطرقا أيضا الى الوضع في سوريا.

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